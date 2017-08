LOCAL: Salvatori aflati in misiune, implicati intr-un accident rutier

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un echipaj de prim ajutor al ISU Botosani a fost implicat in aceasta dimineata intr-un accident la intersectia strazilor Sucevei cu Mihai Eminescu. Autospeciala SMURD, care se deplasa in misiune cu semnalele acustice si luminoase in functiune, a izbit puternic din lateral un autoturism Volkswagen. Din fericire nu au fost victime.