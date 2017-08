NAŢIONAL: Deţinutul evadat de la Penitenciarul Poarta Albă a fost prins

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Deţinutul evadat de la Poarta Albă a fost prins de poliţişti a fost capturat de poliţişti. Individul a fost prins în judeţul Vrancea, la sute de kilometri de locul evadării. Un deţinut condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor a evadat, joi dimineaţa, de la Penitenciarul Poarta Albă, el părăsind punctul de lucru unde era repartizat deoarece executa pedeapsa în regim deschis, urmând să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată în luna decembrie a acestui an. Potrivit unui comunicat al Peniteciarului Poarta Albă, în 3 august, în jurul orei 9.00, Valentin Perdeicu, în vârstă de 38 de ani, condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omor, încarcerat în Penitenciarul Constanţa - Poarta Albă, a părăsit punctul de lucru la care era repartizat, respectiv S.C. Avicola S.A din localitatea Lumina, judeţul Constanţa. El făcea parte dintr-un grup de 13 deţinuţi, care executa muncă necalificată, sub supraveghere. Bărbatul, în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în localitatea Piatra Neamţ, are constituţie atletică, înălţimea de 168 centimetri, părul şaten închis şi, la momentul părăsirii punctului de lucru, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare gri deschis şi un tricou de culoare verde deschis. “În vederea capturării deţinutului au fost dispuse măsuri specifice în astfel de situaţii, respectiv blocarea căilor de acces pe posibile direcţii de deplasare, alarmarea personalului, trimiterea de urgenţă a mai multor echipe de căutare formate din personalul unităţii, precum şi cooperarea cu Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Constanţa. De asemenea, conducerea penitenciarului a dispus demararea unei anchete administrative care să analizeze circumstanţele care au condus la producerea evenimentului”, se arată în comunicat. Bărbatul executa pedeapsa în regim deschis şi urma să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată în luna decembrie 2017. Valentin Perdeicu executa pedeapsa în regim deschis şi urma să fie analizat în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată în luna decembrie 2017. Persoanele care deţin informaţii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea deţinutului sunt rugate de conducerea penitenciarului să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie sau să sune la numărul unic de telefon 112. De asemenea, pot contacta Penitenciarul Constanţa – Poarta Albă.