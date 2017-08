NAŢIONAL: Un bărbat din Galaţi a decedat din cauza caniculei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un bărbat a murit în județul Galați și alte două persoane din Bihor au fost transportate în stare gravă la spital din cauza temperaturilor ridicate înregistrate joi, autoritățile din mai multe județe luând o serie de măsuri pentru a preveni astfel de incidente în perioada imediat următoare. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod roșu de căldură extremă, valabilă vineri și sâmbătă, în 12 județe din vestul țării și sud-vestul țării, în timp ce în restul teritoriului va fi Cod portocaliu de caniculă. * GALAȚI Un bărbat de 60 ani din municipiul Galați a fost găsit decedat, joi, în fața scării blocului în care locuia, au anunțat reprezentanții SMURD. Potrivit sursei citate, medicii SMURD veniți la fața locului au constatat că bărbatul suferise un stop cardio-respirator, fără posibilitate de resuscitare. Autopsia va stabili cauza exactă a morții. În ultimele 24 de ore, la Galați, 12 persoane au ajuns la spital, din cauza căldurii excesive, cu vârste cuprinse între 23 și 90 de ani. Municipiul se află sub cod portocaliu de caniculă, până sâmbătă inclusiv. Primăria municipiului Galați a înființat opt centre de prim ajutor, dotate cu aer condiționat, apă și pahare de unică folosință, centre amplasate în incinta unor supermarketuri și în halele de legume-fructe din două piețe. Zilnic, în intervalul orar 11,00-16,00, în fiecare punct există câte doi asistenți medicali angajați ai Serviciului de Asistență Medicală al municipiului Galați. De asemenea, zilnic, în intervalul orar 06,00 — 22,00, străzile sunt udate de autospecialele serviciului public de salubritate. Totodată, Primăria s-a asigurat că funcționează și reamintește tuturor cetățenilor că în oraș există 44 de cișmele cu apă potabilă, amplasate în parcuri, stații de autobuz și intersecții. * BIHOR O femeie în vârstă de 80 de ani și un bărbat de 50 de ani au solicitat, joi, din stradă serviciile ambulanței, fiind în stare gravă din cauza căldurii. "Intervențiile au fost făcute în Oradea, la ora 12,00 pe bulevardul Magheru și la ora 11,30 pe strada Șelimbărului, cele două persoane solicitând prim ajutor pentru că li s-a făcut rău. Echipajul Ambulanței ajunsă în foarte scurt timp le-a acordat îngrijirile medicale, i-a preluat și i-a transportat la Secția de urgențe a Spitalului Județean", a declarat pentru AGERPRES, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Codul roșu anunțat pentru județul Bihor a determinat conducerea SAJ să suplimenteze, pentru zilele următoare, cu câte un echipaj personalul Ambulanței în fiecare oraș din județ. Numărul solicitărilor la Ambulanță a crescut în ultimele zile, de la 175 în ziua de marți, pe județ, la 195 înregistrate miercuri, pe teritoriul județului, la peste 200 în cursul zilei de joi. Direcția de Sănătate Publică (DSP) Bihor a transmis, joi, populației o serie de recomandări cadru pentru prevenirea incidentelor in timpul perioadelor de temperaturi extreme. Acestea sunt atât recomandări pentru populația generală, cât și specifice, pentru sugari și copii, pentru vârstnici, cei cu afecțiuni cronice, dar și pentru angajatori. * CONSTANȚA Primăria municipiului Constanța a anunțat, joi, că a dotat cu filtre de apă și aparate pentru băuturi calde (ceai și cafea) cele 12 cluburi și pavilioane de vară pentru pensionari, amenajate în oraș, ca urmare a caniculei. Totodată, în aceste zile se asigură stropirea carosabilului pe bulevarde și străzile principale, iar fântânile arteziene din oraș vor fi pornite în vederea diminuării disconfortului termic, conform administrației locale. * CARAȘ-SEVERIN Prefectul județului Caraș-Severin, Matei Lupu, a solicitat tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, reuniți joi, în ședință extraordinară, să depisteze persoanele fără adăpost, astfel încât să nu fie afectate de caniculă. "Fac un apel către cetățeni, să fie atenți și să evite, pe cât posibil, orice deplasare, iar dacă sunt nevoiți să o facă, să se îmbrace adecvat și să se hidrateze. Vineri suntem pe Cod roșu, așa încât, trebuie să se ferească de soare și de căldură. Noi luăm măsurile principale pentru om și facem ceea ce ține de noi, pentru a-l proteja. Instituțiile din Caraș-Severin sunt pregătite. ISU, spitalele, Serviciul de Ambulanță, Poliția ne vor sprijini, la fel și Jandarmeria, pentru a depista persoanele fără adăpost, pentru a nu fi lăsate la voia întâmplării. Sperăm să nu avem evenimente neplăcute. Eu le-am cerut instituțiilor să fie pregătite, inclusiv pentru posibile furtuni, având în vedere că după temperaturi de 42 de grade, cât se anunță, e posibil să apară și astfel de fenomene", a afirmat Matei Lupu. Până la ora desfășurării Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în Caraș-Severin nu au fost înregistrate probleme, pe parcursul zilei nefiind sesizate cazuri de lipotimii. "Au fost înregistrate 108 solicitări la ambulanță în ultimele 24 de ore, ceea ce e obișnuit. Pentru avertizările de Cod Roșu și Cod Portocaliu am luat câteva măsuri suplimentare, și anume, o parte din colegii noștri au fost rechemați la lucru din concediu, astfel încât, să fie acoperite toate turele, prin cele 22 de echipaje pe care le avem la nivelul județului", a declarat Daniela Popescu, directorul Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin. * GIURGIU Primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, a declarat joi, pentru AGERPRES, că municipalitatea a alocat zece mii de litri de apă potabilă pentru populație de la primul val de caniculă înregistrat în această vară și până în prezent, în oraș fiind deschise zece puncte de distribuire a apei potabile. ’’Oamenii care știu că au o problemă, care au tensiune oscilantă sau când le e rău nu au ce căuta pe stradă. Vezi un bătrân pe potopul ăla de 40 de grade Celsius care zice că a rămas fără pâine. Păi asta faci dimineața, seara, sau mănânci fără pâine, nu te duci la cumpărături pe vremea asta, la mijlocul zilei, că nici nu ai ajuns în centru și ai căzut. De când a început anotimpul cald am tot semnat pentru distribuire apă, cinci mii de litri în sticle și acum cred că am mai semnat o dată. Noi avem punctele fixe de distribuire a apei pentru populația care are nevoie să se hidrateze pe timpul caniculei, mai avem și contracte de colaborare cu instituții sau cu societăți comerciale, dar anul acesta, și pe această cale le mulțumesc celor de la farmacii care au spus să nu le mai aducem apă că oricum au și ei, și în situația aceasta am distribuit apă în celelalte puncte", a spus Nicolae Barbu. În perioadele caniculare funcționează în oraș nouă puncte de distribuire a apei potabile în farmacii, la Policlinică și în supermarketuri. Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Giurgiu, Daniela Parhomencu, a declarat că în județ "nu au fost înregistrate situații de persoane căzute în stradă din cauza caniculei", dar numărul solicitărilor la Serviciul de Ambulanță se menține ridicat de două luni de zile, respectiv la aproximativ "120 de solicitări în 24 de ore față de o medie de aproximativ 90 de solicitări în 24 de ore în celelalte luni ale anului". În județul Giurgiu temperaturile se apropie de 40 de grade Celsius la umbră. * IAȘI Cinci corturi climatizate au fost amplasate de reprezentanții municipalității în mai multe zone ale Iașiului, pentru protejarea cetățenilor pe perioada temperaturilor excesive. Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Sebastian Buraga, a declarat că cinci corturi dotate cu aparate de aer condiționat mobile și dozatoare de apă au fost amplasate în zona Casei Studenților din Piața Mihai Eminescu, în Piața Unirii — la Doi Tei, lângă sediul BRD, în Piața Voievozilor, pe Pietonal Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, și în Podu Roș pe Esplanada "1001 articole". De asemenea, la fiecare capăt al liniilor de transport în comun vor fi găsite surse de apă pentru călători. Reprezentanții municipalității dau asigurări că o atenție deosebită va fi acordată condițiilor de vânzare din piețe, fiind interzisă comercializarea oricărui produs lactat, ouă sau derivate ale acestora, precum și din carne, dacă vânzarea acestora nu se face prin utilizarea unei instalații de refrigerare. Pentru a diminua efectele căldurii, străzile vor fi udate într-un program prelungit, în special seara, iar fântânile arteziene vor funcționa până după la ora 23,00. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță, în cursul zilei de miercuri au intervenit pentru a acorda asistență medicală la nouă cazuri de lipotimii. * PRAHOVA Municipalitatea ploieșteană a dispus instalarea mai multor corturi cu dozatoare de apă rece, dar și amenajarea unor cișmele pe raza orașului, măsurile fiind luate pe perioada avertizărilor meteorologilor privind temperaturile ridicate. Potrivit unui comunicat al Primăriei Ploiești, Comitetul Local pentru Situații de Urgență a decis ca pe raza orașului să fie instalate șase corturi în care există dozatoare cu apă rece, iar în opt zone din oraș, funcționează în această perioada cișmele cu apă. De asemenea, în toate piețele agroalimentare sunt asigurate surse de apă, iar în unele dintre acestea au fost instalate și pulverizatoare. Purtătorul de cuvânt al Serviciului Județean de Urgență Prahova, George Duță, a declarat că până la această oră nu au fost înregistrate lipotimii cauzate de caniculă. * SUCEAVA În municipiul Suceava s-au amenajat șase puncte de prim ajutor, după ce meteorologii au avertizat asupra codului galben de caniculă, iar pentru vineri se prognozează un cod portocaliu. Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a spus că municipalitatea este pregătită prin Serviciul situații de urgență să ia măsuri pentru ca locuitorii să fie afectați cât mai puțin de caniculă. El a precizat că punctele de prim ajutor vor fi amplasate în Piața Burdujeni, Piața Engros, Bazar, Piața Mare, Piața Mică, iar punctul principal în Parcul Central. Potrivit lui Harșovschi, fiecare cort va fi dotat cu ventilator, apă, medicamente, tensiometre și toate punctele de prim ajutor sunt deservite de asistente medicale de la cabinetele școlare, care au fost rechemate din concediu. Totodată, operatorul regional de servicii de apă-canalizare, ACET, a fost solicitat să verifice toate cișmelele din oraș, pentru a se asigura că sunt funcționale. Suceava va intra sub incidența unei avertizări de cod portocaliu de caniculă, vineri, când temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius. Până în prezent nu s-au înregistrat decese sau alte cazuri deosebite cauzate de caniculă. * TIMIȘOARA În Timișoara nu s-au înregistrat cazuri de leșin în stradă din cauza caniculei, cu toate că de o săptămână județul este sub semnul caniculei, iar joi se așteaptă temperaturi de până la 40 de grade Celsius. ’’Serviciul de Ambulanță nu a fost solicitat pentru cazuri medicale în spații deschise, cauzate de caniculă’’, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse medicale ale Serviciului de Ambulanță Timiș. În oraș au fost activate, de la începutul săptămânii, puncte de prim-ajutor anticaniculă în spații închise și climatizate, în zonele cu aglomerațiile cele mai mari de populație, respectiv în sediul Operei, al Poștei Mari și în piețele ’’700’’ și ’’Iosefin’’, unde este și personal medical. Persoanele surprinse de caniculă pe stradă se pot adăposti și în biserici, unde au fost montate aparate cu apă rece. În Lugoj, punctul de prim ajutor anticaniculă este deschis în sediul Casei Sindicatelor. ’’În aceste puncte este prezent și personal sanitar de specialitate, respectiv medici, care consiliază și acordă asistența medicală, unde este cazul’’, spune Dana Șpac, purtător de cuvânt al Direcției de Sănătate Publică Timiș. * TULCEA Persoanele care se află în municipiul Tulcea și care vor fi afectate de caniculă, în următoarele două zile, vor avea la dispoziție puncte de prim-ajutor amenajate atât în magazine, cât și în punctele farmaceutice din oraș. Lista cu punctele de prim-ajutor care au funcționat și în ultima parte a lunii iunie, atunci când județul Tulcea a fost sub cod portocaliu de caniculă, a fost publicată pe site-ul Direcției de Sănătate Publică (DSP), acestora adăugându-li-se punctele farmaceutice din municipiu, potrivit primarului orașului, Constantin Hogea. "Punctele de prim-ajutor din județul Tulcea funcționale la sfârșitul lunii iunie au fost verificate de inspectorii DSP și nu s-au găsit nereguli. Toate măsurile care au fost aplicate atunci sunt valabile pe toată perioada caniculară", a declarat, pentru AGERPRES, directorul DSP, Mihaela Nicolau. În context, directorul Serviciului Județean de Ambulanță (SJA), Dumitru Vâlcu, a menționat că în ultimele 24 de ore nu s-au înregistrat cazuri deosebite din cauza temperaturilor ridicate. "Se pare că educația sanitară dă roade", a menționat Dumitru Vâlcu. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat joi că în următoarele două zile județul Tulcea va fi sub cod portocaliu de caniculă. * BRAȘOV Direcția de Sănătate Publică (DSP) Brașov a pregătit un număr de 31 de farmacii, 19 în municipiul reședință și 12 în orașele Făgăraș, Zărnești, Râșnov, Săcele, Codlea Predeal, Rupea, Victoria, Ghimbav, unde persoanele au la dispoziție apă și își pot măsura tensiunea în cazul în care li se face rău pe stradă. Farmaciile sunt prevăzute cu bulină galbenă sau roșie, în funcție de codul dat de meteorologi.