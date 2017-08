NAŢIONAL: Amânare licitaţiilor pentru marii furnizori principalul motiv al scumpirii energiei electrice

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat vineri că una dintre cauzele importante ale creșterii de preț la energia electrică din ultima perioadă este aceea că licitațiile pentru furnizorii de ultimă instanță, toți marii furnizori din piață, au fost amânate din luna iunie pentru luna august, adăugând că așteaptă soluții concrete din partea ANRE pe acest subiect. El a explicat că acești furnizori vin pe piața zilnică și achiziționează cantități mari de energie, creând o presiune. "De aproximativ o lună de zile este în atenția noastră evoluția pe PZU, pe piața pentru a doua zi a prețului energiei. Am solicitat încă de atunci domnului președinte ANRE Havrileț să-și facă o analiză și să constituie comisiile dumnealor interne pentru a face această analiză. Cu toate că am primit promisiuni că vom primi astăzi, până în ședința de Guvern, un raport, nu l-am primit de la dumnealor și vreau să semnalez acest lucru. Am încercat să identificăm cu informațiile care le-am avut noi la dispoziție, dar, de asemenea, am avut în această perioadă colaborarea Consiliului Concurenței și am avut mai multe întâlniri cu domnul Chirițoiu. (...) M-am văzut, de asemenea, și cu domnul Victor Ionescu, directorul OPCOM, piață pe care se fac aceste tranzacții. Cred că una dintre cauze, foarte importantă, este aceea că în luna iunie când ar fi trebuit să se realizeze licitațiile pentru furnizorii de ultimă instanță și aici facem referiri la toți marii furnizori din piață aceasta a fost amânată pentru luna august și practic toți acei furnizori, pe acele contracte bilaterale pe care nu le-au încheiat în luna iunie, acum vin pe piața zilnică și fac achiziții de cantități mari de energie creând o presiune pe această piață", a declarat Petcu, în deschiderea ședinței Executivului. Ministrul Energiei a adăugat că așteaptă în continuare soluții concrete din partea ANRE. "A promis și a spus domnul Havrileț că vor începe pe data de 10 aceste licitații și le vor termina până la sfârșitul lunii august. Așteptăm acest lucru, dar, de asemenea, aștept din partea ANRE soluții concrete, pentru că sunt principala instituție cu atribuții de reglementare și control", a menționat Toma Petcu. Ministrul Energiei a făcut aceste precizări solicitat de premierul Mihai Tudose să explice "cine sunt vinovații" sau de ce s-a ajuns "în situația de fluctuare a prețului extraordinar la energie electrică în ultimul timp". Tudose i-a cerut lui Petcu să organizeze și o conferință de presă la Ministerul Energiei în cursul zilei de vineri pe acest subiect.