NAŢIONAL: Pensiile şi vârsta de pensionare din armată nu se vor schimba

Ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, a dat asigurări vineri că pensiile militare nu vor scădea și nici vârsta de pensionare nu se va modifica. "Vreau să fac niște lămuriri. În primul rând, nu vor scădea pensiile. În al doilea rând, vârsta de pensionare nu se modifică. De asemenea, vreau să precizez că ordonanța care va fi prezentată astăzi în ședința de Guvern este realizată de Ministerul Muncii, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne. (...) Recunoaștem sacrificiul și profesionalismul militarilor, a căror întreagă viață a fost pusă sub semnul misiunilor dificile. În același timp însă, trebuie să asigurăm stabilitatea și predictibilitatea bugetară în ceea ce privește stabilirea pensiilor militare de stat și actualizarea cuantumului. Suntem în situația în care unele pensii sunt mai mari decât salariile. La un moment dat, bugetul țării nu va putea suporta o astfel de așezare, prin urmare încercăm să evităm acest lucru", a afirmat Adrian Țuțuianu, într-o conferință de presă. În context, ministrul Apărării a prezentat și o serie de date statistice referitoare la numărul pensionarilor, dar și la cuantumul pensiilor în plată. "În evidența Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apărării se găsesc 78.932 de beneficiari de drepturi de pensii și alte drepturi sociale, dintre care 78.803 persoane care beneficiază de pensii militare de stat și 129 beneficiare de alte drepturi sociale. Pensia medie, la nivelul lunii iulie, în MApN este de 3.292 de lei. Pensiile sub 3.200 sunt 60% din total. Pensia cea mai mare în MApN este de 33.500 de lei — un magistrat militar, iar dacă vorbim de militarii de carieră, pensia cea mai mare este de 29.992 de lei — fost director Romavia. Sumele alocate lunar pentru plata pensiilor se ridică la aproximativ 270 de milioane de lei. De la începutul acestui an, au ieșit la pensie 1.288 de cadre militare, dintre care 998 au îndeplinit condițiile de pensionare și 290 reprezintă treceri în rezervă prin demisie, transfer, decese. De la 1 iulie 2017 până în prezent au trecut în rezervă 155 din 998 cadre militare care au îndeplinit condițiile de pensionare", a precizat Adrian Țuțuianu. Acesta a mai spus că Ministerul Apărării este pregătit pentru "reașezarea sistemului organizațional" în cazul în care acesta ar fi afectat de "potențiale ieșiri din sistem", menționând însă că, odată ce Legea salarizării unitare își va produce efectele, salariile în sistemul de apărare vor crește, prin urmare nu vor exista plecări din sistem. "Cuantumul pensiilor militare de stat se va actualiza din oficiu în fiecare an cu rata medie anuală a inflației și nu cu creșterea salariilor. Dacă în urma actualizării rezultă un cuantum mai mic, se păstrează cuantumul pensiei aflat în plată. Totodată, se elimină posibilitatea ca la stabilirea pensiei militare de stat pensia netă să depășească media soldelor/ salariilor lunare nete corespunzătoare soldelor/ salariilor brute cuprinse în baza de calcul a pensiilor", a explicat Ministrul Apărării.