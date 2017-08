SPORT: Andreea Răducan a fost aleasă preşedinte a Federaţiei Română de Gimnastică

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Fosta campioană mondială și olimpică Andreea Răducan a fost aleasă, vineri, în funcția de președinte al Federației Române de Gimnastică, fiind votată în majoritate de membrii afiliați prezenți la Adunarea Generală de alegeri organizată la sediul Ministerul Tineretului și Sportului. La ședința Adunării Generale au participat 43 dintre cei 51 de membri afiliați ai FRL, la alegeri fiind prezent și ministrul Tineretului și Sportului, Marius Dunca. Andreea Răducan a câștigat mandatul pentru legislatura 2017-2021 cu 42 de voturi pentru, unul fiind anulat. În vârstă de 33 de ani, Andreea Răducan a declarat în fața membrilor afiliați că actuala echipă de la federație "s-a erodat în timp" și a cerut unitate pentru a aduce gimnastica unde îi este locul. "Un singur om nu poate schimba un sistem, de aceea vă rog să fiți alături de mine cu tot profesionalismul de care ați dat dovadă până acum. Gimnastica rămâne cel mai medaliat sport din România și deși acum părem cumva rătăciți, consider că nu am uitat cum se face gimnastica. Trebuie să fim o echipă unită. Pentru că, din păcate, această echipă s-a erodat din interior în ultimul timp. Nu mai este loc de orgolii, nu voi mai permite acuzații în spațiul public și nici exagerări, care de cele mai multe ori au fost nefondate. Și dacă va fi nevoie, vom apela și la justiție, dar eu sper să nu fie cazul. De asemenea, nu voi tolera un comportament neadecvat din partea antrenorilor", a spus ea. "Am configurat o echipă nouă care să combine entuziasmul tinerilor cu experiența. Îmi doresc ca toți să fim responsabili pentru că este foarte mult de muncă. Și toți știm că fără muncă și disciplină nu se poate obține performanță. Veți avea în mine un partener de dialog, vreau să ascult problemele dumneavoastră, dar îmi doresc să veniți și cu soluții. Vreau să redevenim o echipă unită și să mergem cu capul sus la concursuri", a adăugat Răducan. Fosta gimnastă Andreea Răducan îi urmează în funcție lui Adrian Stoica, acesta fiind președintele Federației Române de Gimnastică în ultimii 11 ani.