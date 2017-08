SPORT: Claudiu Niculescu: E dureros că am pierdut!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Claudiu Niculescu, antrenorul FC Voluntari a pus eşecul cu 3-1 suferit de echipa sa în faţa FC Botoşani pe seama greşelilor elevilor săi, nicidecum pe arbitrajul lui Ovidiu Haţegan, care pe final de meci i-a eliminat doi jucători.

„Am făcut un meci slab. Ceea ce am pregătit săptămâna asta să nu facem, exact aia am făcut. Am întâlnit o echipă foarte bine organizată, care se apără în propria jumătate, care e greu de desfăcut, folosesc foarte mult jocul contraatacului. Asta au făcut şi în acest meci. Aş fi penibil să dau vina pe arbitraj. Nu din cauza arbitrajului am pierdut noi în această seară ci din cauza marilor cadouri pe care le-am făcut iar scorul putea fi mult mai mare. Oricum, în repriza secundă a părut un joc între cartiere, foarte multe ocazii de ambele părţi. E dureros că am pierdut primul meci acasă. Pe lângă această înfrângere au venit şi cele două eliminări. E o perioadă foarte grea. Jucăm marţi cu Viitorul, apoi cu Gaz Metan, urmează CFR şi Dinamo. Nu ar fi trebuit să facem aceste greşeli astăzi. Mă refer în special la cele două cartonaşe roşii. Eu vreau să cred că nu a înjurat arbitrul. Dacă s-a întâmplat aşa, nu are nicio scuză”, a declarat Claudiu Niculescu.