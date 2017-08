SPORT: Costel Enache: Încercăm să rămânem pe val cât mai mult!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

După victoria obţinută aseară cu 3-1 contra FC Voluntari, Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a recunoscut că nu se aştepta la un început atât de bun de campionat, gruparea locală având după patru etape 10 puncte şi 10 goluri marcate, fiind lider în liga I.

„Încercăm să rămânem pe val cât de mult putem. Ne-am pregătit bine, e un moment bun, o conjunctură bună, ştim că vor veni şi zile mai grele dar sperăm să le ducem cât mai încolo. Sunt mai multe condimente. Am găsit un grup bine organizat, am venit pe o muncă foarte bine făcută înainte, am găsit un grup omogen şi serios, cu care se poate lucra destul de uşor, receptivi, responsabili. Aş fi fost absurd să gândesc că după patru etape vom fi pe primul loc. Am sperat să arătăm bine, să avem rezultate”, a declarat Costel Enache.