LOCAL: Barbat rapus de canicula

Unnbaebat de 56 de ani din Flamanzi, a decedat samvata seara, in urma temperaturilor ridicate de ieri. Acesta a cazut in strada si a fost in prima instanta dus la centrul medico social din Flamanzi. Ulterior, starea lui s-a agravat si a fost solicitata o ambulanta, acesta intrand in scurt timp in stop cardio-respirator. Temperatura corpului era de 40 de grade Celsius.