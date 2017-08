LOCAL: Şoferi turmentaţi scoşi din trafic de poliţişti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

A plecat la drum cu maşina, cu toate că era băut, dar a fost tras pe dreapta de poliţişti. S-a întâmplat în noaptea de vineri spre sâmbătă, în jurul orei 23.35, când poliţiştii au oprit în trafic, pe Calea Naţională din municipiul Botoşani, un autoturism condus de L.D. de 44 de ani, din comuna Curteşti. Întrucât cel de la volan mirosea a băutură, poliţiştii l-au pus să sufle în etilotest, aparatul indicând o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului. Dar nu a fost singurul caz. Ieri seară, poliţiştii au depistat în trafic, pe drumul judeţean D.J. 291 B, pe raza localităţii Şendriceni, un autoturism condus de B.G. de 36 de ani, din comuna Mihăileni.Conducătorul auto a fost testat alcoolscopic, rezultând o valoare de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, bărbatul a fost condus la Spitalul Municipial Dorohoi, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul sub influenţa alcoolului.