SPORT: Cornel Şfaiţer: Nu mai puteam să-l ţinem pe Golofca. Pe lângă bani FCSB trimite şi un jucător la Botoşani!

Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani a declarat că golofca a plecat în aceastăî seară spre Bucureşti urmând ca mâine dimineaţă să semneze contractul cu FCSB.

„Nu mai puteam să-l ţinem. Şi-a dorit să plece! E clar că e şansa carierei sale. În plus are şanse mult mai mari acum să ajungă la naţională. Tranzacţia s-a făcut pentru 400 mii de euro plus TVA, bani pe care FCSB îi va plăti într-o tranşă şi va fi deşinut în coproprietate, 60% de FC Botoşani şi 40% de FCSB. În plus, în tranzacţie a intrat şi un jucător care va veni de la FCSB la Botoşani, respectiv Sebastian Chitoşca”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.