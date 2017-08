« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Romanilor de Pretutindeni vine miercuri la Botosani pentru a da startul campaniei "Informare acasa! Siguranta in lume!". Campania își propune să informeze asupra drepturilor pe care persoanele care vor să se stabilească în afara granițelor le au în țările membre UE, precum și asupra riscurilor la care se expun odată cu decizia de a munci în străinătate. De asemenea, vor fi informați în legătură cu siguranța la locul de muncă, riscurile unor boli profesionale, protecția față de abuz și exploatarea prin muncă sau orice alt tip, susținerea accesului nediscriminatoriu al lucrătorilor români pe piața muncii, precum și numerele de urgență în caz de necesitate. Campania va debuta prin prezenta ministrului Andreea Păstârnac in trei judete pilot, Botosani, Suceava si Neamt, alese, cel mai probabil, in functie de numarul celor plecati la munca peste granita.