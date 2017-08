« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poetul si profesorul botosanean Dumitru Tiganiuc s-a stins din viata la varsta de 76 de ani. Cetatean de Onoare al Municipiului Botosani, Tiganiuc a fost cel care a deschis calea misterelor si incantarilor literare pentru mii si mii de tineri care i-au fost elevi, pentru mii si mii de cititori ai scrierilor sale. Multipremiat pentru opera sa, Dumitru Tiganiuc a tinut sa se distanteze de forfota ce caracterizeaza in ultimii ani Uniunea scriitorilor, atat cea a Botosanilor cat si fata de liderii nationali, alegandu-si cu maxima strictete iesirile in spatiul public. Depus la Biserica Sfanta Cuvioasa Parascheva, trupul celui retras in lumea spiritului va fi condus pe ultimul drum pamantesc miercuri, 9 august.