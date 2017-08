NAŢIONAL: Masterplan adoptat de Guvern menit să relanseze turismul

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Masterplanul adoptat de Guvern zilele trecute recunoaște turismul ca prioritate strategică pentru România și se înscrie în perspectiva europeană de eficientizare a investițiilor prin promovarea unei abordări integrate, afirmă eurodeputata PSD Claudia Țapardel, copreședinte al Intergrupului pentru Turism din Parlamentul European. "În măsura în care este valorificat eficient, turismul românesc poate concura oricând cu cel din țări precum Italia, Spania sau Grecia. Dincolo de patrimoniul natural spectaculos, țara noastră se poate lăuda cu o cultură unică în spațiul european, câteva exemple în acest sens fiind satele transilvănene sau mănăstirile Moldovei, expresii diferite dar complementare ale identității românești", arată europarlamentarul, într-un comunicat transmis luni AGERPRES de Biroul de presă al PSD. Claudia Țapardel explică de ce este nevoie de investiții în turism și cum poate contribui acest sector la creșterea economică a României. "Mă bucur să observ mobilizarea autorităților române pentru sprijinirea turismului, după ani în care nu s-a întâmplat mai nimic. După reînființarea ministerului de resort în luna ianuarie — lucru pe care l-am cerut de foarte mult timp colegilor mei—, Guvernul PSD vine acum cu un masterplan de investiții menit să revigoreze turismul românesc, pornind de la obiective clare, stabilite în baza unei analize atente a potențialului țării noastre. Obiectivul planului multianual este transformarea turismului într-una dintre principalele industrii din țara noastră, astfel încât acesta să genereze locuri de muncă și să reprezinte un procent tot mai mare din PIB", susține Țapardel. În opinia ei, "în forma sa actuală, actul normativ urmărește dezvoltarea unor sectoare cheie, precum turismul de sănătate, infrastructura de agrement și domeniul schiabil, acordând o atenție sporită protejării mediului și specificului regional", în plus, din perspectiva promovării unei abordări integrate, Guvernul având în vedere "elaborarea unei strategii comune pentru zona turistică din Delta Dunării și a stațiunilor de pe litoralul Mării Negre", "lucru care va fi benefic pentru economia regiunii, eficientizând investițiile printr-o comunicare mai bună între autoritățile locale și centrale". "Trebuie spus că măsurile adoptate de Guvern răspund unor obiective discutate și aprobate inclusiv la nivel european", explică eurodeputata, care este fondatoare a unui grup de lucru pentru turism, ce numără aproximativ 150 de europarlamentari din toate grupurile politice. "După ani de criză economică ce au afectat puternic anumite ramuri industriale, precum și pături sociale — în special tinerii, liderii europeni au înțeles că turismul este unicul sector care a continuat să crească, contribuind la crearea de locuri de muncă și chiar la coagularea unei identități europene. Pornind de la această realitate, misiunea mea la Bruxelles a fost de a face din turism o prioritate a instituțiilor europene, adică de a avea o strategie unitară, obiective clare pentru fiecare regiune și, mai ales, o linie de finanțare asemănătoare cu fondurile structurale", subliniază eurodeputata. În contextul în care Comisia Europeană a desemnat 2018 ca Anul European al Patrimoniului Cultural, europarlamentarul subliniază că "masterplanul adoptat de Guvern este cu atât mai important pentru că este instrumentul potrivit pentru identificarea obiectivelor de patrimoniu care să fie promovate cu prioritate în 2018". "În această toamnă, obiectul meu este de a face cunoscute eforturile române de a promova turismul prin prezentarea masterplanului de investiții în cadrul conferinței "Tourism for Jobs and Growth", un eveniment de amploare pe care îl organizez în data de 27 septembrie la Parlamentul European, cu sprijinul și participarea președintelui PE Antonio Tajani", precizează Țapardel. Guvernul a adoptat, printr-o hotărâre discutată în ședința de vineri, Programul Multianual pentru dezvoltarea investițiilor în turism și pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate a proiectelor de investiții în turism. Potrivit Executivului, Programul Multianual, denumit "Master-Planul investițiilor în turism", are ca obiectiv principal dezvoltarea comunităților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea investițiilor publice în infrastructura turistică.