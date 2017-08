SPORT: Stelian Cucu: Avem forţa de a bate şi Timişoara şi Craiova!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mijlocaşul Stelian Cucu a declarat că FC Botoşani are forţa de a obţine maximum de puncte din cele două partide pe care le va disputa în această săptămână în Liga I cu Timişoara şi craiova.

„Ne bucurăm de acest moment şi vreau să profităm cât mai mult de această siotuaţie şi să tragem cât mai mult de primul loc. Nu am făcut poză cu clasamentul. E prea devreme. Să trecem de Timişoara şi pe urmă de Craiova şi pe urmă vedem. Eu cred că avem forţa de a obţine şase puncte din aceste două meciuri. Nu ne aşteptam la începutul campionatului să fim aici după patru etape. Muncim, ne pregătim şi dacă rezultatele ne-au dus în situaţia asta însemană că am făcut o muncă bună. Nu ştiu dacă Costel Enache a adus ceva nou sau diferit faţă de ce a fost aici. Noi am rămas acelaşi grup şi cred că forţa grupului şi-a spus cuvântul. Acesta este singurul secret”, a declarat Stelian Cucu.