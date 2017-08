LOCAL: Sat invadat de mistreţi

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Agricultorii din satul Oneaga, comuna Cristeşti se plâng de faptul că porcii mistreţi le dau atacul în culturile pe care aceştia le au în comună iar autorităţile locale nu îi bagă în seamă. Oamenii spun că animalele umblă în haită” Eu am o jumătate de hectar de floarea soarelui iar într-una din nopţile trecute porcii au făcut ravagii pe jumătate din plantaţie. Eu nu locuiesc în Oneaga, stau la Botoşani şi nu am paza pe acel teren. Am investit nişte bani acolo şi acum pierd nişte bani” a spus păgubitul. Acesta mai spune că nu este singurul caz din sat, mai mulţi locuitori ai zonei plângându-se de faptul că le sunt distruse culturile, iar primarul din localitate nu îi bagă în seamă „ Eu pesonal am fost la primar, l-a întrebat ce să fac dar nu mi-a dat nici un răspuns, nici dacă ni se vor plăti despăgubiri nici dacă se vor lua măsuri pentru a stopa animalele” a mai spus omul supărat. În replică, primarul comunei Cristeşti spune că are la cunoştinţă această situaţie dar nu are ce să facă şi că a anunţat inclusiv prefectura” Şi anul trecut am avut aceeaşi problemă, noi am făcut tot ce ţine de noi. Nu putem împuşca animalele, sunt vânătorii care se ocupă de asta” a mai spus Lucian Borfotină.