NAŢIONAL: Academia de Poliţie a schimbat baremul la proba de istorie

Comisia Centrală de Admitere a Academiei de Poliție "Al. I. Cuza" a anunțat că la disciplina Istorie, probă de evaluare susținută ieri, modifică baremul de corectare pentru două întrebări din două grile. Anunțul vine după ce, în ultimele 24 de ore, pe rețelele de socializare au curs sesizările candidaților privind multiple nereguli la corectură. Printre candidați s-a numărat și polițistul rutier Marian Godină. El explică în postări succesive unde s-au făcut greșeli, dar a anunțat că nu va contesta rezultatul, cel mai probabil insuficient pentru a-și asigura un loc printre admiși. Godină a cerut demisia rectorului Academiei de Poliție. Marian Godină a anunțat că a obținut la examen media 7.50 și că are "șanse spre zero" să fie admis. "Fără să îi iau Cezarului ce-i al Cezarului, pot spune că vor intra cei care au ghicit cele mai multe răspunsuri corecte. Degeaba pierzi nopți învățând dacă te întreabă care e antonimul cuvântului ’zbir’, sinonimul lui ’prinos’ sau alte tâmpenii fără de care pot dormi la fel în viață. I-aș spune câteva sinonime celui care a conceput subiectele de azi și care, în opinia mea, și-a bătut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie și bani", a scris Godină pe rețeaua de socializare. "La istorie, unde cu toată modestia afirm că pot discuta de la egal la egal cu orice profesor de gimnaziu, am greșit azi 8 întrebări din 30. Enorm, în condițiile în care țelul meu era nota 10, dar explicabil ținând cont de întrebările date. Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut să confirme bancurile cu Garcea, iar la una din grile două răspunsuri erau identice. Noroc că niciunul nu era corect, dar mă întreb totuși de ce nu a fost capabil să conceapă un test cu 30 de răspunsuri clare, unice, fără erori și fără ambiguități. Îmi era milă azi să văd copii plângând și îmbrățișați de parinți. Notele de admitere îmi vor confirma că nu vorbesc aiurea. Se va intra mai mult ca sigur cu o medie de sub 8", a mai notat el. Odată ce au început să se adune mai multe informații despre baremele de corectare, Marian Godină a revenit asupra subiectului și i-a cerut rectorului Academiei de Poliție să își dea demisia "simultan cu recorectarea" pentru acest circ. "V-ați bătut joc de emoțiile a mii de tineri și părinți care astăzi au plâns", a notat Godină. "O altă întrebare, un alt răspuns greșit. Profesorul de istorie care a conceput această întrebare a considerat că ambele afirmații sunt adevărate. Poate ar fi trebuit ca cineva să îi explice domnului profesor, spunându-i că sunt elevi care chiar au învățat și care știu că acea Conferință de pace a avut loc în 1946, nu în 1947 așa cum crede el, confundând-o cu Tratatul de Pace care s-a semnat în 1947. Și uite așa ați fost fraieriți și anul trecut", a mai atras atenția Marian Godină. "Pentru colegii care vor face contestație (eu nu am cum să ajung la București) vedeți că în România, conform Constituției, inițiativa legislativă în România o are și electoratul, nu numai Guvernul, deputații și senatorii așa cum au specificat ei în grilă. Deci asta e încă o întrebare cu răspuns al lor greșit, dar pe care nu o recunosc deși chiar profesori de istorie le-au semnalat asta". Godină a atras atenția că o recorectare fără martori "se numește circ și e contrar regulamentului". "Sper să nu vă jucati cu focul", a avertizat polițistul rutier. "Eu vă reamintesc că sunt pregătit să merg până în pânzele albe. Cel mai mare câștig al meu va fi că anul viitor sunt convins că veți face acele subiecte cu ochii în patru. Pentru că la voi numai cu scandal se schimbă lucrurile. Așa ați greșit și anul trecut și anul ăsta ați făcut la fel, pentru că nimeni nu a făcut nimic. Anul ăsta îmi voi asuma eu treaba asta. Spor la recorectat! Sau ați terminat de azi noapte?", a întrebat el retoric pe Facebook, cu puțin timp înainte de o conferință de presă anunțată de Academia de Poliție.