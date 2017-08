LOCAL: Suspiciuni de evaziune fiscală la Şendriceni. Peste o tonă de caşcaval confiscată

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au indisponibilizat cantitatea de 1.386 kg de brânzeturi (caşcaval), în urma unui control efectuat pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. S-a întâmplat ieri, când poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu reprezentaţi ai DSVSA Botoşani, au efectuat un control la punctul de lucru al unei societăţi, în localitatea Şendriceni, având ca obiect de activitate fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor. Deşi în incinta fabricii se aflau şase angajaţi, inclusiv administratorul societăţii, acesta a refuzat iniţial să permită accesul organelor de control în vederea efectuării verificărilor legale. În urma activităţilor desfăşurate, s-a constatat că societatea deţinea faptic, pe stoc, cantitatea de 5.257 kg caşcaval, deşi stocul scriptic era de 3.871 kg, iar pentru diferenţa în plus de 1.386 kg, administratorul societăţii nu a putut prezenta documente legale de provenienţă. Totodată au fost identificate şi ridicate înscrisuri din conţinutul cărora rezultă omisiunea, în tot sau în parte, a evidenţierii în actele contabile ori în alte documente legale, a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate. Cantitatea de 1.386 kg caşcaval identificată în plus, în valoare de 27.720 lei, a fost indisponibilizată în vederea continuării cercetărilor, prejudiciul cauzat bugetului de stat urmând a fi cuantificat de către organele fiscale. În cauză poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi împiedicarea, sub orice formă, a organelor competente, de a intra, în condiţiile prevăzute de lege, în sedii, incinte ori pe terenuri, cu scopul efectuării verificărilor finaciare, fiscale sau vamale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani.