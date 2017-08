LOCAL:Simulare de pestă porcină africană la Curteşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Astăzi în satul Mănăstirea Doamnei, comuna Curteşti a avut loc o simulare de pestă porcină africană organizată de către Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor împreună cu toate instituţiile abilitate să ia măsuri în caz că un asemenea focar de infecţie s-ar descoperi în realitate. Astfel, reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică, ai Poliţiei, jandarmilor şi ai ISU împreună cu direcorul DSVSA, Minodora Vasiliu s-au deplasat la gospodăria unui localnic pentru a parcurge toţi paşii procedurali într-o asemenea situaţie. În tot acest scenariu, localnicul Cornel Vlădeanu anunţă medicul veterinar faptul că în gospodăria sa a constatat decesul unui porc"Am ales o exploataţie mixtă, bovine şi porcine, pentru desfăşurarea acestei simulări. Potrivit acesteia, la ora 6:00, domnul Vlădeanu ne-a înştiinţat că are un deces la un porc, am respectat procedura, am anunţat medicul de zonă, respectiv Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind decesul porcului. Apoi, cu medicul oficial, ne-am deplasat la exploataţie, am izolat proprietatea cu bandă şi cu afişe prin care se interzice accesul în curte din cauza suspiciunii de pestă porcină africană, urmând apoi examinarea clinică a întregului efectiv de pornice, urmând apoi separarea porcilor bolnavi de porcii sănătoşi", a explicat medical veterinar concesionar al comunei, Sidonia Niţură. Ulterior s-a intrat în gospodăria afectată iar acolo directorul DSVSA şi primarul comunei Curteşti au explicat procedurile care trebuie efectuate în continuare “ După prelevarea probelor care se trimit la laborator, nu trebuie să se scurgă nimic din porcul caruia i s-a făcut pe loc disecţia. Până la poarta casei o echipă transportă animalul iar de acolo este preluat de către o alta care îl pune în maşină pentru a fi îngropat.Cei care l-au transport până la poartă nu părăsesc exploataţia până nu se face dezinsecţia” au explicat reprezentanţii DSVSA. În apropierea gospodăriei afectate s-a montat un cort, unde responsabilii cu deciziile în asemenea situaţii ar sta în acest caz. Momentul final al simulării a fost îngroparea cadravrului “ Groapa trebuie să aibă adâncimea de 2,5 metri şi să fie la cel puţin 500 de metri de ultima aşezare locuită, să fie pe un teren înalt, ferit de inundaţii sau de cursul unor izvoare” a explicat primarul Curteştiului,Maricel Anton. Anterior acestei simulări a avut loc la prefectură o întâlnire între reprezentantul guvernului în teritoriu,Dan Şlincu, cei ai DSVSA şi primarii din judeţ cărora li s-a explicat teoretic cum trebuie să se acţioneze în cazul în care pe raza comunei lor se depistează un focar de pestă porcină africană. Toate aceste lucruri s-au organizat din cauza plasării României, alături de alte state UE pe harta ţărilor în care se află pesta porcină africană, după ce a fost descoperit un focar la Satu Mare.