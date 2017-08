INTERNATIONAL: 2016 - an negru pentru Terra, incalzirea globala atinge noi recorduri

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Temperaturile, cresterea oceanelor si emisiile de gaze cu efect de sera au atins nivele fara precedent in 2016, un nou an negru pentru climat, arata un studiu de referinta publicat joi si citat de AFP.



Recul record al calotelor polare, inundatii, seceta, multiplicarea valurilor de caldura - ultimul raport anual privind "Starea climatului" creioneaza unul dintre cele mai sumbre portrete pentru planeta noastra dupa doi ani consecutivi in care temperaturile globale au atins maxime, de la inceputul masurarii lor, in 1880.



"Recordurile de caldura de anul trecuta rezulta din influenta combinata a tendintelor de incalzire a climei pe termen lung si de un puternic El Nino la inceputul anului", curentul cald ecuatorial din Pacific, arata raportul Agentiei americane oceanice si atmosferice si al Societatii americane de meteorolgie .



Acest document de 300 de pagini la care au contribuit aproape 500 de oameni de stiinta din peste 60 de tari arata ca principalii indicatori ai incalzirii climatice continua sa reflecte tendintele conforme unei intensificari a incalzirii planetare.



Chiar daca nu sunt luate in calcul in raport, primele sase luni din 2017 sunt printre cele mai calde inregistrate din 1880.



Publicarea acestui raport intervine la o saptamana dupa ce SUA au oficializat la ONU decizia de a se retrage din acordul de la Paris privind clima, incheiat in 2015 de 195 de tari.



Donald Trump a calificat acest acord drept "nefast pentru economia americana".



In 2016, cocentratia de dioxid ca carbon a depasit 400 ppm (parti pe milion) - 402,9 - pentru prima oara de la inceputul masuratorilor. Este un nivel maxim in ultimii 800.000 de ani, pe baza datelor provenite din studierea calotelor glaciare.



In Arctica, temperatura medie la suprafata se situa anul trecut cu doua grade peste media perioadei 1981-2010, doborand toate recordurile.