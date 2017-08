SPORT: Costel Enache: Poate am contribuit şi eu cu ceva la acest parcurs!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Chiar dacă a dus echipa pe primul loc, poziţie nesperată nici măcar de cei mai optimişti suporteri ai echipei la începutul sezonului, tehnicianul botoşănean continuă să rămână foarte modest şi spune că meritul principal pentru aceste rezultate bune este al jucătorilor şi mai puţin al lui.

„Din start am spus că nu e meritul meu ci e meritul grupului, al oamenilor din jurul echipei, al jucătorilor în primul rând. Asta e realitatea. Poate am contribuit şi eu cu ceva dar de asta am fost adus şi asta încerc să fac. Am găsit un loc bun şi e un mare avantaj pentru mine”, a afirmat Costel Enache.