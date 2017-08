SPORT: Devis Mangia: Meciul cu Botoşani este foarte important pentru noi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Antrenorul principal al CSU Craiova, Devis Mangia, a declarat, astăzi într-o conferinţă de presă, că adversara din partida de mine, FC Botoşani, rămâne o formaţie foarte periculoasă, chiar dacă l-a vândut la FCSB pe Cătălin Golofca, cel mai bun jucător din lot.

„Întâlnim liderul clasamentului, o echipă care s-a descurcat foarte bine până acum. Suntem conştienţi că ne va aştepta un meci dificil. Este o partidă foarte importantă şi cu siguranţă că o vom aborda cu maximă atenţie. Vom pregăti tactica în funcţie de caracteristicile adversarului. Chiar dacă a vândut cel mai bun jucător, FC Botoşani rămâne o formaţie foarte periculoasă pentru că este foarte bine organizată în defensivă şi foarte disciplinată. Se apără, riscă foarte puţin şi apoi pornesc pe contraatac. Faptul că FC Botoşani e pe primul loc nu e o întâmplare”, a declarat Mangia.

Tehnicianul italian a explicat că încearcă să rezolve problema echipei sale din finalul partidelor când jocul are de suferit.

„În această perioadă meciurile sunt mai dese, iar în ultima jumătate de oră a acestora avem o scădere. Mai avem mult de lucrat, dar vom încerca să progresăm şi din punct de vedere mental pentru a reuşi să gestionăm mai bine ultima jumătate de oră a unui meci. Ne dorim să ne creăm posibilitatea de a marca al doilea gol şi să nu ne punem singuri în dificultate. Noi avem o strategie de joc care consumă foarte multă energie mentală. Am avut o posesie de 60-70%, deci trebuie să lucrăm mai mult. Într-adevăr, am folosit toţi jucătorii pe care i-am avut la dispoziţie pentru că am căutat să distribui energia echipei. Voi ajunge la o formulă de echipă stabilă atunci când și calendarul competițional ne va permite”, a adăugat tehicianul oltenilor.

Pentru partida de duminică, Mangia nu va putea folosi jucătorii Fausto Rossi şi Alexandru Băluţă, ambii cu probleme medicale.

„În proporţie de 99%, Fausto Rossi şi Alex Băluţă nu vor fi apţi de joc pentru partida de duminică. În rest, mai avem jucători cu mici probleme medicale, dar toţi sunt la dispoziţia mea pentru acest meci”, a conchis Mangia.