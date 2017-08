LOCAL: Autorul accidentului de la Codreni prins de poliţie. Are 16 ani şi este băut

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Tânărul care a provocat accidentul mortal de la Codreni, din noaptea de duminică spre luni, a fost găsit de poliţişti după 12 ore de căutări. Când l-au legitimat, agenţii au constatat că acesta are doar 16 ani. În plus adolescentul era sub influenţa băuturilor alcoolice.

Băiatul nu a putut să explice de ce s-a urcat la volan, deşi nu avea permis şi ear şi băut. Aroganţa sa a dus la un accident soldat cu moartea unui copil în vârstă de 14 ani şi rănirea gravă a unui tânăr în vârstă de 22 de ani.

Autorul accidentului urmează să fie anchetat penal pentru nu mai puţin de patru infracţiuni: conducere fără permis, părăsirea locului accidentului fără încuviinţarea organelor de poliţie, ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Potrivit anchetei poliţiştilor, adolescentul în vârstă de 16 ani a plecat, duminică noaptea, la plimbare cu maşina, împreună cu doi prieteni, unul în vârstă de 14 ani şi unul de 22 de ani.

Din cauza lipsei de experienţă, a vitezei şi a faptului că era băut, acesta a pierdut controlul volanului. Maşina a derapat pe drumul acoperit cu pietriş, duupă care s-a dat de mai multe ori peste cap, a lovit un stâlp şi s-a oprit cu roţile în sus într-un şanţ de pe marginea drumului.

În urma impactului deosebit de dur, băiatul de 14 ani a murit, iar tânărul de 22 de ani a fost rănit grav. Scăpat nevătămat, şoferul i-a abandonat în maşina distrusă, fugind de la locul faptei. Alerta la 112 a fost dată de un alt participant la trafic.