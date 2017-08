SPORT: Clasamentul WTA: Simona Halep se mentine pe doi - Elina Svitolina a urcat pe patru

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Castigatoare a turneului de la Toronto, Elina Svitolina a urcat pe locul patru in ierahia WTA, cea mai buna performanta de pana acum a carierei. Simona Halep (semifinalista in competitia canadiana) se mentine pe locul al doilea. Jucatoarea noastra a fost detronata de pe prima pozitie din "Road to Singapore" de Elina Svitolina. Romania are patru jucatoare in TOP 100 WTA.



In aceasta saptamana, Halep va participa la turneul de categorie "Premier 5" de la Cincinnati. Competitia este dotata cu premii totale in valoare de $2,536,154 si se disputa in perioada 14-20 august. Pe tabloul principal se afla 64 de jucatoare, iar suprafata este hard.



Jucatoare din Romania in ierarhia WTA:



2 Simona Halep 6150 puncte (stationare)

54 Sorana Cirstea 1115 (stationare)

58 Irina Begu 1066 (-un loc)

59 Monica Niculescu 1050 (-doua locuri)

124 Ana Bogdan 489 (stationare)

127 Patricia Tig 469 (-3 locuri)

132 Mihaela Buzarnescu 436 (+7 locuri)

164 Alexandra Cadantu 338 (+10 locuri)

193 Irina Bara 285 (- doua locuri)

221 Elena-Gabriela Ruse 240 (+57 de locuri)

223 Alexandra Dulgheru 238 (- doua locuri)

338 Jaqueline Cristian 126 (-17 locuri)

349 Nicoleta Dascalu 121 (+24 de locuri)

365 Raluca Serban 107 (-1 loc) etc.



Dublu:



19 Monica Niculescu 3215 puncte (stationare)

38 Raluca Olaru 1957 (-1 loc)

53 Irina Begu 1427 (-3 locuri)

134 Alexandra Cadantu 529 (stationare)

142 Mihaela Buzarnescu 506 (stationare)

148 Simona Halep 492 (+doua locuri)

152 Irina Bara 473 (-7 locuri)

206 Patricia Tig 329 (-1 loc)

249 Raluca Serban 265 (-4 locuri) etc.



Clasamentul WTA, primele zece pozitii:



1 Karolina Pliskova 6940 puncte (stationare)

2 Simona Halep 6150 (stationare)

3 Angelique Kerber (stationare)

4 Elina Svitolina 5730 (+1 loc)

5 Caroline Wozniacki 5340 (+1 loc)

6 Garbine Muguruza 5310 (minus doua pozitii)

7 Johanna Konta 4665 (stationare)

8 Svetlana Kuznetsova 4410 (stationare)

9 Venus Williams 4157 (stationare)

10 Agnieszka Radwanska 3985 (stationare).



"Road to Singapore":



1 Elina Svitolina 4470 puncte (+4 locuri)

2 Simona Halep 4430 (-1 loc)

3 Garbine Muguruza 4168 (-1 loc)

4 Karolina Pliskova 4017 (-1 loc)

5 Caroline Wozniacki 3981 (+doua locuri)

6 Venus Williams 3772 (-doua locuri)

7 Johanna Konta 3456 (-1 loc)

8 Jelena Ostapenko 3363 (stationare)

9 Kristina Mladenovic 2867 (stationare)

10 Svetlana Kuznetsova 2586 (stationare).



Jucatoare din Romania in "Road to Singapore":



2 Simona Halep 4430 puncte (-1 loc)

37 Sorana Cirstea 1009 (-3 locuri)

43 Irina Begu 960 (+1 loc)

101 Mihaela Buzarnescu 428 (+3 locuri)

107 Monica Niculescu 389 (-1 loc)

117 Ana Bogdan 359 (-1 loc) etc.