SPORT: Costel Enache: Mergem mai departe, continuÄƒm drumul!

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, le-a cerut elevilor săi să treacă peste eşecul suferit la Severin cu CSU Craiova, scor 1-0, şi să rămână concentraţi în continuare.

„E doar o înfrângere în faţa unui adversar puternic, bine pregătit. Mergem mai departe, continuăm drumul. Cred că şi în prima repriză, chiar dacă nu am avut un ritm bun, am avut ocazii. Am încercat să ne facem o strategie, accidentările ne-au schimbat puţin planurile, dar chiar şi aşa trebuie să fim pregătiţi pentru orice situaţie. Traversăm o perioadă foarte bună în acest început campionat, dar drumul este foarte lung şi trebuie să rămânem concentraţi”, a declarat Costel Enache.

Următorul meci al FC Botoşani în Liga I va avea loc împotriva celor de la Concordia Chiajna.