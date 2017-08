INTERNATIONAL: Matthew Heimbach, unul dintre organizatorii marsului rasist din Charlettosville

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mattew Heimbach, fondatorul Partidului Traditionalist al Muncitorilor din SUA, s-a inspirat din scrierile lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Garzii de Fier, miscare romaneasca nationalista, antisemita, de extrema-dreapta din perioada interbelica si ale staretului Iustin Parvu.



Heimbach face in activitatea sa apologia unor miscari criminale care au produs milioane de victime in toata lumea. Marsul rasist din SUA a produs si el primele victime.



Acesta este considerat unul dintre cei mai influenti nationalisti americani care pledeaza pentru suprematia albilor, avand conexiuni puternice cu numeroase miscari de extrema-dreapta din Europa si SUA.



Intr-un interviu pentru Antena 3, Mattew Heimbach a vorbit despre modul in care acesta si-a formulat doctrina partidului pe baza ideologiei legionare, formulata in "Pentru legionari", despre lucrurile care otravesc societatea si despre violentele de la Charlettosville.



Acesta a declarat ca a aflat de la un prieten din SUA despre Miscarea Legionara si ca "Pentru legionari", cartea-manifest a lui Codreanu, reprezinta o "sursa de inspiratie pentru mii de nationalisti americani".



Partidul lui Heimbach a realizat tricouri cu Corneliu Zelea Codreanu, despre care declara ca sunt "foarte populare" in randul extremistilor pentru ca simte o conexiune cu "camarazii care si-au pierdut vietile".



Despre Iustin Parvu, staretul de la Manastirea Petru Voda si personalitate marcanta a Miscarii Legionare, Heimbach spune ca "reprezinta o inspiratie din pricina suferintelor pe care acestea le-a trait sub regimul comunist". De asemenea, acesta declara ca "daca ma pozitionez alaturi de Justin Parvu care a sprijinit legionarii, atunci trebuie sa sprijin afirmatiile lui Codreanu. Justin Parvu, pe drumul sau spre sfintenie, a sustinut legionarii".



Pentru nationalistul american, lucrul care otraveste societatea cel mai puternic este reprezentat de globalizare.



Legat de violentele de duminica, din Charlettosville, Virginia, in urma carora 3 persoane au murit si 35 au fost ranite, Mattew Heimbach afirma: "Comunistii ne-au atacat cu cutite, arme si spray-uri si au avut sprijinul politiei si guvernului".