INTERNATIONAL: Cetatenii din Romania si celelalte state UE vor putea intra in Marea Britanie fara viza, dar vor dobandi mai greu dreptul la munca

Cetatenii statelor membre UE vor putea intra fara viza in Marea Britanie dupa Brexit, dar vor putea munci doar daca vor indeplini noile conditii care ridica restrictii in fata imigrantilor, citand un document guvernamental.



Astfel, guvernul de la Londra ar vrea ca toti cetatenii UE sa poata intra ca si pana acum in Marea Britanie pentru turism, dar fara a putea ramane pe termen nelimitat. De asemenea, accesul pe piata muncii va fi mult ingreunat.



Documentul autoritatilor britanice ar urma sa fie facut public la finalul acestui an.



Reamintim ca Marea Britanie negociaza cu Uniunea Europeana conditiile iesirii din UE. Londra isi doreste sa discute in paralel si relatiile bilaterale post-Brexit, dar Bruxelles-ul a anuntat ca cele doua dosare vor fi negociate pe rand.