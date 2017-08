LOCAL: Beat si fara permis

« Alte stiri din categoria Ultima ora

O plimbare cu masina s-a incheiat nu tocmai placut pentru un tanar de 26 de ani din orasul Flamanzi. Desi nu a dat niciodata examen pentru a obtine permis de conducere, acesta s-a urcat, ieri, la volan si s-a izbit intr-un autoturism parcat pe un podet. Pe langa faptul ca nu avea permis, tanarul se afla si sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul este cercetat acum pentru doua infractiuni.

Tanarul de 26 de ani a dat dovada de inconstienta maxima in momentul in care s-a urcat la volan.

Acesta bause inainte si in plus nu avea permis de conducere.

Politistii au depistat aceste nereguli, dupa ce presupusul sofer a pierdut controlul masinii si s-a izbit intr-un autoturism parcat.

La sfarsitul saptamanii trecute, un tanar de 21 de ani a fost suprins de radarul Politiei rutiere in timp ce facea o depasire a doua masini, intr-o zona cu linie continua, cu o viteza de 176 km/h. Acesta s-a ales cu permisul suspendat si cu amenda.