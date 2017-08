NATIONAL: Mecanicul implicat în tragedia de la Brăneşti

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Mecanicul trenului IR1983, implicat în accidentul feroviar în care au murit patru persoane a declarat, joi, la destinaţie, în Gara Constanţa, că femeia ţinea un copil în braţe şi alţi doi de mână şi s-a aruncat cu ei pe şine.

Nicuşor Dragnea, mecanicul trenului IR1983, implicat în accidentul feroviar din Halta Brăneşti, a spus că este sigur că femeia, care avea trei copii, a vrut să se sinucidă.

„A luat copilaşii în braţe şi s-a aruncat în faţa trenului. Bineînţeles, am claxonat, dar a ieşit din pădure şi a sărit în faţa mea. Ce era să fac? Îl ţinea în braţe pe cel mic şi pe ceilalţi doi de mână. S-a aruncat cu toţi în faţă. Am înţeles că femeia e mama lor, a copiilor. Bineînţeles a vrut să se arunce”, a spus Nicuşor Dragnea.

Bărbatul, care lucrează de 28 de ani în cadrul CFR a afirmat că a mai văzut accidente în viaţa sa, dar niciodată o astfel de tragedie.

Întrebat dacă a fost marcat de eveniment, mecanicul a răspuns: „Puneţi-vă în situaţia mea şi aveţi răspunsul!”.

La rândul său, Valeria Bordeianu, angajat CFR, a spus că făcea revizia trenului când acesta a oprit dintr-odată din cauza accidentului.

„Făceam revizie în tren şi a oprit dintr-o dată. Am luat legătura cu mecanicul. Am rămas fără cuvinte. Am 30 de ani de cale ferată dar până acum nu am întâlnit o mamă cu trei copii şi însărcinată (care să facă aşa ceva – n.r). Nu ştiu ce a fost în capul ei. E groaznic pentru că acei copii erau nevinovaţţi. Trebuia să lase copiii, dacă era ea nebună”, a spus Bordeianu.

Femeia care s-ar fi aruncat, joi, alături de cele trei fetiţe ale sale în faţa trenului, suferea de depresie, spun surse din cadrul anchetei, ea dorind să renunţe la viaţă pentru că era gravidă în cinci luni şi nu suporta ideea de a mai avea încă un copil, potrivit unor surse apropiate anchetei.

Femeia suferea de despresie, fiind internată la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia” de două ori. În prezent, ea nu se afla sub tratament medicamentos.

Conform sursei menţionate, femeia îşi dădea cu pumnii în burtă pentru a pierde sarcina. De altfel, ea ar mai fi pierdut o sarcină, în trecut, după ce ar fi făcut acest gest.

Soţul tinerei care s-ar fi sinucis făcea parte din mişcarea religioasă Adventistă, unde a convertit-o si pe ea.

Mama femeii ar fi încercat în ultimul timp să o interneze din nou la Spitalul Obregia, însă nu a mai apucat