SPORT: Alin Bejan: Avem jucători buni care să-i înlocuiască pe accidentaţi!

Conducerea tehnică a FC Botoşani nu este îngrijorată de accidentările din lot. Tehnicienii botoşăneni nu se tem de un eventul recul al echipei chiar dacă seria pozitivă a grupării locale a fost întreruptă de CSU Craiova în momentul în care Costel Enache nu a mai putut miza pe acelaşi 11 pe care l-a aliniat în precedentele cinci confruntări în care echipa nu a cunsocut gustul înfrângerii.

„Nu am emoţii că aceste accidentări ne-ar putea da planurile peste cap deoarece în lot noi avem jucători valoroşi şi suntem echilibraţi pe fiecare post. De aceea am convingerea şi cred cu tărie că fiecare jucător, indiferent de numele său, când va intra pe teren va da maxim pentru echipă, pentru a aduce cele trei puncte”, a declarat Alin Bejan, antrenorul secund al FC Botoşani.