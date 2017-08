LOCAL: Veste buna

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Drumul Targu Frumos-Botosani, care in acest moment creeaza multe probleme conducatorilor auto urmeaza sa se asfalteze. Se pare ca lucrarile de asfaltare vor incepe in 2018 cu conditia ca autoritatile centrale sa aloce si banii necesari pentru finantarea investitiei.

Gropi adanci, nervi ridicati la maximum si soferi dezamagiti, asta se intampla pe drumul care duce spre Iasi, mai precis, Botosani- Targu Frumos. In perioada urmatoare acesta ar putea fi reabilitat, mai exact, in anul urmator.

Pe lista drumurilor care necesita sa fie asfaltate se afla si drumul national, Manoleasa-Radauti Prut. Acolo, lucrarile deja au inceput.