NATIONAL: Episcopul de Huşi devine călugăr, după ce a depus cerere de retragere din preoţie

Patriarhia arata ca "parcurgerea tuturor etapelor statutare si regulamentare noi privind desfasurarea unui proces canonic bisericesc poate dura mai multe luni, fapt care ar prelungi foarte mult situatia de incertitudine din eparhia Husilor", astfel ca episcopul a luat decizia de a se retrage, si de a "ramane in ascultare deplina fata de Sfantul Sinod".



Comunicatul mai condamna si "campania agresiva a unor posturi si retele media indreptata impotriva slujitorilor Bisericii Ortodoxe Romane, adesea in complicitate cu unii clerici razvratiti, campanie care produce multa intristare in randul clerului si credinciosilor".