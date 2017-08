SPORT: Enache la jumătatea turului: Avem multe plusuri, dar şi unele minusuri!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

La jumătatea turului, FC Botoşani este pe locul doi în clasamentul ligii I şi are şanse să-şi păstreze această poziţie dacă învinge pe Concordia Chiajna. Tehnicianul Costel Enache este mulţumit de rezultate, susţine că echipa sa are multe plusuri dar are şi unele minusuri.

„Cel mai mare plus este forţa grupului. Echipa a reuşit să scoată câte unul din cadrul lotului, în evidenţă. Unitatea de grup şi disciplina ne-au adus până aici. Avem şi minusuri, sunt lucruri de pus la punct, de corectat dar ar trebui să descopere adversarii şi nu să-l dau eu pe tavă”, a declarat Costel Enache.