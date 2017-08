SPORT: Hagi la pământ după 1-3 cu Salzburg: Suntem blocaţi!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Înfrângerea suferită de echipa sa în faţa celor dela RB Salzburg cu 3-1 la Ovidiu în turul play-off-ului Europan League, dar mai ales prestaţia lamntabilă a elevilor săi, l-a determinat pe Gică Hagi să anunţe decizii radicale la Viitorul.

Regele susţine că singurul aspect pozitiv după acest meci este că echipa sa a marcat.şi spune că trebuie să schimbe mai multe lucruri la echipă pentru că aceasta este blocată.

„Acest rezultat e o realitate. Au fost mult mai rapizi decât noi pe tranziție. Au fost mai ofensivi ca noi, mai puternici. Noi am stat prost în teren în prima repriză și am luat goluri ușoare. Singurul lucru bun e că am marcat un gol. Trebuie să analizăm bine de tot acum. Acum ne-am dat seama de o realitate care nu e bună. Trebuie să schimbăm multe lucruri din punct de vedere personal, colectiv. Dacă nu, vom avea probleme mari. Nu mai arătăm cum eram înainte. Suntem într-un moment foarte greu. Suntem blocați” a declarat Gică Hagi la TVR 1.