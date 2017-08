INTERNAŢIONAL: Coliziune între o navă militară americană şi un vas comercial la est de Singapore

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Distrugătorul USS John S. McCain al marinei militare americane s-a ciocnit luni cu nava comercială Alnic MC la este de Singapore. Zece marinari sunt dați dispăruți de la bordul distrugătorului, iar alți cinci sunt răniți. USS John S. McCain se îndreaptă spre port cu ajutorul propriilor mijloace de propulsie, a precizat marina militară a SUA. Incidentul a avut loc în timp ce distrugătorul se îndrepta către portul Singapore, pentru o escală de rutină. "Rapoartele inițiale arată că John S. McCain a suferit avarii în zona tribord pupa", adaugă un comunicatul al US Navy. În zonă o misiune de căutare și salvare la care participă elicoptere și nave din Singapore — inclusiv remorchere — și o aeronavă a marinei militare americane. În regiunea respectivă, traficul maritim este unul din cele mai aglomerate din lume, iar volumul de mărfuri și petrol transportat reprezintă aproximativ un sfert din totalul mondial. Distrugătorul din clasa Arleigh Burke, înarmat cu rachete teleghidate, face parte din Flota a 7-a americană și are baza la Yokosuka, în Japonia. Numele său este dat de doi amirali din US Navy (marina militară a Statelor Unite) — tatăl și bunicul senatorului John McCain, fost candidat la președinția SUA. Senatorul a difuzat în rețeaua Twitter un mesaj în care arată că el și soția sa, Cindy, se roagă pentru marinarii de pe distrugător. Alnic MC, sub pavilion liberian, este un petrolier care poate transporta și chimicale, cu o lungime de 183 de metri și o capacitate de 50.760 tone deadweight. Datele comerciale arată că naviga cu balast, nefiind încărcat la capacitate cu petrol, iar după coliziune s-a oprit la 10-20 de kilometri de coasta de est a peninsulei Pengerang din Malaezia. În iunie, un alt distrugător marinei militare americane, USS Fitzgerald, din aceeași clasă ca și John S. McCain, s-a ciocnit cu un vas comercial. Incidentul s-a soldat cu moartea a șapte marinari, iar după o anchetă, comandantul, secundul și șeful de echipaj al distrugătorului au fost eliberați din funcții săptămâna trecută.