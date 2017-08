LOCAL:Angajaţii DJDP lucrează la repoziţionarea indicatoarelor intrare/ieşire la Orăşeni

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Angajaţii Direcţiei Judeţene de Drumuri şi Poduri lucrează pe tot parcursul zilei de astăzi la repoziţionarea indicatoarelor intrare/ieşire în localitatea Orăşeni, după ce s-a constatat că acestea sunt montate eronat ”Acolo, într-adevăr există o problemă în ceea ce privește semnalizarea începutului și sfârșitului localității Orășeni Deal. Este o eroare pe care ar trebui să ne-o asumăm cu toții, inclusiv autoritățile locale din comuna Curtești. Noi, cei de la Consiliul Județean și de la DJDP ne-am îndreptat cea mai mare parte a atenției către intersecția acestor două drumuri, și am încercat să facem tot posibilul pentru a fi evitate accidentele. Am amplasat indicatoare rutiere de avertizare, benzi rezonante și în final, câte două rânduri de limitatoare de viteză pe fiecare sens de deplasare către această intersecție” a declarat președintele Consiliului Județean Botoșani Costică Macaleți. Vicepreşedintele instituţiei, Dorin Birta, spune că în următoarea perioadă în intersecţia de la Orăşeni Deal vor fi montate şi indicatoarele rutiere suspendate ( semnul stop), cu lumini de avertizare intermitente ”Aceasta investiție va fi realizată în termen de aproximativ o lună. Noi facem tot ce ne stă în atribuții la acest capitol, însă în ceea ce privește delimitarea localității, cred că era și de datoria autorităților locale de acolo să mențină o legătură strânsă cu noi și cu Directia Județeană de Drumuri și Poduri, să ne informeze asupra modificării intravilanului și să ne semnaleze faptul că acele indicatoare nu mai reflectă realitatea. Am făcut verificări și am constatat că ultima actualizare de PUG la Curtești a fost făcută în anul 2012. Este regretabil că până acum nimeni nu a sesizat această eroare de amplasare a indicatoarelor” a declarat vicepreședintele CJ Dorin Birta. De asemenea s-au purtat noi discuţii cu locuitorii din zona intersecţiei pentru a continua toaletarea copacilor şi vegetaţiei din zonă tocmai pentru a fi o vizibilitate bună în zonă.