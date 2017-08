INTERNAŢIONAL: Cutremur în Italia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un cutremur cu magnitudinea 4,0, la Ischia, o mare insulă din Golful Napoli (sudul Italiei) frecventată de turiști, a făcut luni seară doi morti și peste 35 au fost răniţi. Echipele de salvare fac eforturi să scoată persoanele prinse sub dărâmături. Ministerul român de externe a anunțat, marți dimineață că Ambasada României la Roma a întreprins, în regim de urgenţă, demersuri pe lângă autorităţile locale, pentru a verifica dacă există persoane de cetăţenie română afectate. Până la acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost primite solicitări de asistenţă consulară din partea unor cetăţeni români afectaţi de seism. Cetățenii români afectaţi pot solicita asistenţă consulară la următoarele numere de telefon ale Ambasadei României la Roma – (0039) 06 835 233 58; (0039) 06 835 233 56; (0039) 06 835 233 52; (0039) 06 835 233 44, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență sau la numărul de urgenţă al misiunii diplomatice 0039 345.147.39.35. În cutremur au fost afectate două comune în mod deosebit: Casamicciola și Lacco Ameno din vecinătate. Seismul principal a fost urmat de 14 replici minore. O femeie a murit la Casamicciola, în nordul micuței insule turistice, ucisă de cărămizi căzute dintr-o biserică, în timp ce s-au înregistrat și 25 de persoane rănite ușor. Echipele de intervenție au recuperat de sub dărâmături trupul unei femei, tot în zona Casamicciola, locul în care a fost găsită și prima victimă. Insula Ischia a fost frecvent lovită de seisme, dintre care cel mai grav în iulie 1883. Cu o magnitudine de 5,8, el a făcut peste 2.000 de morți, printre care familia filosofului Benedetto Croce, în vârstă de 17 ani la acea dată și scos în viață de sub dărâmături.