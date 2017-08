INTERNAŢIONAL: Igor Dodon acuză guuvernul moldovean şi pe partenerii acestuia din România de tensionarea relaţiilor cu Rusia

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a acuzat guvernul de la Chișinău că nu evaluează cu aceeași măsură declarațiile făcute de politicieni din Federația Rusă și România, afirmând că, dacă în cazul unor comentarii venite din Rusia, executivul moldovean reacționează cu promptitudine, atunci când acestea vin din România, oficialii moldoveni păstrează tăcerea, a relatat luni portalul Deschide.md. El a făcut această declarație, în care a acuzat guvernul moldovean de "duble standarde", într-un interviu acordat luni agenției de presă oficiale ruse TASS. Igor Dodon a profitat de ocazie pentru a ataca Partidul Democrat (de la guvernare) și partenerii externi ai acestuia, SUA și România. "Mass-media controlate de coaliția de guvernare (moldoveană) abundă în știri despre ’planurile militariste ale Rusiei’, despre care se spune că vrea sa acapareze sudul Ucrainei, prin declanșarea unui război pe Nistru, și să înlăture de la putere autoritățile proeuropene de la Chișinău și Kiev. Sunt ajutate în mod activ de colegii lor din România, care nu sunt interesați în rezolvarea problemei transnistrene și reunificarea țării noastre, întrucât aceasta ar pune capăt planurilor lor de anexare a Moldovei", a declarat Dodon în interviul pentru TASS. Referitor la reunificare, președintele moldovean s-a referit la reunirea Republicii Moldova cu Transnistria. În acest context, el a spus că oficiali ai guvernului moldovean, care l-au acuzat pe vicepremierul rus Dmitri Rogozin de insulte la adresa lor, "iau apă în gură" atunci când partenerii lor români vorbesc despre "planuri de lichidare a Republicii Moldova și despre unirea cu țara vecină". "Din partea conducerii Rusiei, de exemplu, nu am auzit niciodată astfel de apeluri", a mai spus Dodon, adăugând că politicieni care nu sunt interesați de refacerea cooperării dintre Republica Moldova și Rusia și nu doresc rezolvarea problemei transnistrene există atât la Moscova, cât și la Tiraspol. În același timp, Igor Dodon a acuzat Partidul Democrat și unele cercuri din SUA de escaladarea tensiunilor în jurul Transnistriei în contextul alegerilor parlamentare de anul viitor din Republica Moldova. "Sondajele arată că, după opt ani de guvernare dezastruoasă, coaliția proeuropeană are puține șanse să ajungă în (viitorul) parlament de la Chișinău. Acum, liderii Partidului Democrat încearcă să obțină susținerea SUA, unde cercuri politice impunătoare sunt interesate în intensificarea confruntării cu Moscova. Noi vedem cum aceste cercuri își cresc presiunea asupra președintelui (american Donald) Trump pentru a nu permite un dialog constructiv cu Kremlinul", a afirmat Dodon. El susține că alianța de guvernare de la Chișinău nu dorește un război de amploare în Transnistria, însă ar avea nevoie de o provocare și o escaladare a tensiunilor în jurul Transnistriei în ajunul datei alegerilor prezidențiale din Federația Rusă și a campaniei parlamentare de anul viitor în Republica Moldova. Potrivit acestuia, pentru a face pe placul patronilor din Occident, democrații se opun politicii sale de restabilire a unui parteneriat strategic cu Rusia. În acest sens, Dodon a evocat recenta declarare a vicepremierului rus Dmitri Rogozin drept persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova și expulzarea a cinci diplomați ruși de la ambasada Federației Ruse din Chișinău. De fapt, interviul TASS pornește de la o știre difuzată de Russia Today despre modernizarea bazei militare moldovene de la Bulboaca cu fonduri SUA, unde s-ar pregăti diversioniști pentru reluarea ostilităților în Transnistria, știre pe care TASS o atribuie mass-media moldovene și occidentale. "În mass-media moldovene și occidentale au apărut în ultimul timp relatări despre pregătirea unui nou război în Transnistria. Se spune că pe poligonul de la Bulboaca instructorii americani îi ajută pe militarii moldoveni să dezvolte o operațiune ofensivă, căreia să i se alăture și Ucraina. Informațiile sunt intens discutate de politicieni și experți, care estimează potențialul militar al părților, sunt descrise scenarii privind implicarea unor actori internaționali globali", scrie agenția de presă TASS, care i-a cerut președintelui Dodon să clarifice situația. "Asistăm la o nouă campanie propagandistică împotriva Republicii Moldova. Presa de la Moscova aruncă petarde mediatice înspre Chișinău, acuzându-l de atitudini războinice față de Rusia", scria recent într-un editorial expertul moldovean Petru Bogatu, potrivit Deschide.md. Editorialistul consideră că "răspândind minciuni", rușii "îi ridică mingea la fileu" lui Dodon, ca acesta să înscrie puncte în palmaresul său politic, destul de sărac în ultimul timp înaintea alegerilor legislative de anul viitor. "Președintelui socialist i se dă posibilitatea să creeze impresia că a repurtat niște victorii politice: a oprit tentativa puterii executive de a invada Transnistria, a dejucat încercările de a introduce vize pentru cetățenii Federației Ruse etc. Toată această stratagemă pare să fie preludiul unui viitor război politic pe care președintele republicii este constrâns de ruși să-l declare actualei guvernări de la Chișinău", scrie Petru Bogatu în editorialul său.