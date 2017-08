NAŢIONAL: Avocatul Marius Coltuc sub control judiciar

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis marți contestația formulată de avocatul Marius Coltuc și au dispus ca acesta să fie cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de favorizarea făptuitorului și fals în înscrisuri. Judecătorii au luat aceeași decizie și în cazul lui Mihai Olteanu, acuzat în același dosar de instigare la favorizarea făptuitorului și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Decizia este definitivă. Pe 14 august, Marius Coltuc și Mihai Olteanu au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, după ce magistrații Curții de Apel București a admis propunerea procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de de Criminalitate Organizată și Terorism, decizia fiind contestată de cei doi la instanța supremă. "La data de 11 august procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism — Structura Centrală au dispus reținerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților Coltuc Marius Vicențiu pentru săvârșirea infracțiunilor de favorizarea făptuitorului și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, și Olteanu Mihai Adrian, pentru săvârșirea infracțiunilor de instigare la favorizarea făptuitorului și fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată", se arăta într-un comunicat de presă remis de DIICOT. Potrivit sursei citate, în acest caz există suspiciunea rezonabilă că în perioada aprilie — mai, Olteanu, împreună cu o altă persoană interesată, "care la aceea dată avea cunoștință de arestarea unui inculpat cercetat de către DIICOT și probabilitatea ca acesta să declare ceva și cu privire la alte persoane implicate în activitatea infracțională, l-au contactat pe Marius Coltuc — avocat în cadrul Baroului București — solicitându-i acestuia să încerce să vorbească cu inculpatul arestat și să se intereseze la acesta și la instanță de stadiul și obiectul dosarului în care acesta era cercetat, respectiv persoanele vizate, inclusiv existența sau nu a unor declarații cu privire la persoana interesată". "Din actele de cercetare penală efectuate în cauză a rezultat că inculpatul Coltuc Marius Vicențiu a efectuat cele solicitate, procedând la falsificarea prin contrafacerea scrierii, subscrierii și atestării unor împrejurări necorespunzătoare adevărului a mai multor înscrisuri sub semnătură privată, respectiv contract de asistență juridică, act adițional la acesta, precum și două împuterniciri avocațiale aferente, prin care a arătat în mod nereal calitatea de avocat ales în cauza instrumentată de către DIICOT, obținând și furnizând date și informații persoanei interesate. În cursul zilei de sâmbătă inculpații urmează să fie prezentați Curții de Apel București cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile", preciza DIICOT.