NAŢIONAL: Creşterea salarială din sistemul de educaţie va fi de 25% nu de 50%

Creșterea salarială din sistemul de educație va fi de 20-25%, în 2018, nu de 50% cum se vehiculează în spațiul public, atrag atenția reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), într-un comunicat de presă. "E în primul rând o problemă de onestitate față de cadrele didactice. Cum poți să le promiți o creștere cu 50 la sută a salariilor, dacă nu vii și explici, că în realitate, această majorare care se aplică la venitul brut, alături de noile modificări privind fiscalitatea, înseamnă creșteri la jumătate? FSLI i-a cerut premierului să rezolve această problemă a contribuțiilor care trebuie plătite de angajați către stat, întrucât educația este un sistem în care salariile sunt, în continuare, foarte mici, iar creșterea taxelor va face, și pentru viitor, ca profesia de dascăl să fie neatractivă pentru tinerii performanți și cu vocație pentru această meserie", declară președintele FSLI, Simion Hăncescu. Conform sursei citate, reprezentanții organizației sindicale au avut, marți, în întâlnire cu premierul Mihai Tudose căruia i-a atras atenția că majorările salariale anunțate de Executiv, respectiv 25% începând cu data de 1 ianuarie 2018, și 20% din martie 2018, pentru sistemul de educație reprezintă, în realitate, o creștere netă nu de 50%, cum se vehiculează, ci de 20-25%. "Începând cu data de 1 ianuarie 2018, urmează să se aplice și pentru învățământ prevederile Legii nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Începând cu aceeași dată, potrivit Ministerului Finanțelor Publice, angajații vor prelua povara contribuțiilor către stat. Acest lucru înseamnă o creștere nesemnificativă de la 1 ianuarie 2018 a veniturilor nete pe care le vor încasa angajații din educație. Unui profesor debutant, care are acum un salariu net de aproximativ 1.440 de lei, începând cu data de 1 ianuarie 2018, când salariul brut va crește cu 25%, venitul net îi va crește, în mod real cu doar 3,8%, după ce vor fi plătite contribuțiile către stat. Ceea ce înseamnă, că un debutant va primi, doar 55 de lei în plus la salariu", se precizează în comunicatul FSLI. Un alt exemplu prezentat de către organizația sindicală arată că un profesor, cu peste 40 de ani de muncă, ce are în prezent un venit net de 2.770 lei, la data de 1 ianuarie 2018, va avea 2.887 lei, ceea ce înseamnă o creștere a acestuia cu 117 lei, respectiv o creștere reală de 4,2%. "Începând cu data de 1 martie 2018, când ar urma să se aplice următoarea majorare de 20%, salariul net al unui profesor debutant va ajunge la 1.795 lei, cu 24% mai mare decât cel actual, iar cel al unui profesor, cu o vechime de peste 40 de ani, la 3.465 lei net, ceea ce înseamnă o creștere de 25% față de cel actual, chiar dacă veniturile brute cresc în martie 2018 cu 50% față de cele din luna decembrie 2017. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ i-a înaintat, totodată, Premierului Mihai Tudose un memoriu, în numele celor 170.000 de membri, în care i-a cerut să remedieze și această problemă. În urma acestei discuții, s-a stabilit o nouă întâlnire, care va avea loc luni, 28 august 2017, în cadrul căreia vor fi abordate și alte teme de interes pentru sistemul de educație și salariații acestuia", au menționat oficialii FSLI.