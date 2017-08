SPORT: Cornel Şfaiţer: Obiectivul îl stabilim mai încolo!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

FC Botoşani, revelaţia acestui campionat, rămâne în continuare fără un obiectiv clar în Liga I. Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani, a declarat la finalul jocului câştigat de echipa locală cu 2-1 în faţa celor de la Concordia Chiajna că nu a stabilit nici acum un obiectiv şi că acesa va fi stabilit abia spre sfârşitul turului acestui sezon.

„Nu credam că vom fi pe locul 2 la jumătatea turului. Important este să avem în continuare evoluţii bune. Obiectivul îl vom fixa dar mai încolo. Să lăsăm să mai treacăcâteva meciuri şi pe urmă vom stabili şi obiectivul. Ce ar fi însemnat să nu fi pierdut meciul de la Craiova? Meritam un meci egal. Victoria cu Chiajna este una de moral care ne dă încredere pentru meciul cu FCSB .Mă aşteptam la un meci dificil cu Chiajna. În faţa Concordiei tot timpul au fost meciuri aprig disputate. Acum s-a întors rezultatul din vară când am pierdut cu 2-1. Important este că am revenit după 0-1 şi am mai acumulat trei puncte”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.