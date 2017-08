SPORT: Costel Enache: Îmi felicit jucătorii!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani, şi-a lăudat elevii pentru evoluţie avută în jocul contra ilfovenilor, scor 2-1, dar mai ales pentru faptul că aceştia au avut tăria de a reveni după ce au fost conduşi pe tabela de marcaj.

„Am fost plimbat pe toată gama sentimentelor. Am avut trăiri pozitive, mai puţin. Mă simt obosit dar foarte împlinit profesional. Trebuie să remarc caracterul jucătorilor şi echilibrul lor mental. Am încercat să construim, am avut o mentalitate ofensivă bună, am încercat să controlăm jocul. Singurele minute în care am suferit şi am avut ceva emoţii au fost ultimele minute când am rămas în 10”, a declarat Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani.