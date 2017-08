SPORT: Vasile Miriuţă: Am avut penalty!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Vasile Miriuţă, antrenorul formaţiei Concordia Chiajna, a acuzat în termeni duri arbitrajul. Tehnicianul ilfovenilor a declarat că este al treilea meci în care echipa sa este dezavantajată de arbitri.

„Am făcut o partidă bună, mai ales prima repriză. Am condus. Din păcate s-au repetat acele greşeli individuale din jocurile precedente. Este inadmisibil la nivelul acesta. Munceşti toată săptămâna, echipa a arătat bine dar din păcate suferim. Am luat patru goluri pe greşeli individuale. Am avut 11 metri clar în minutul 87. Suntem o echipă prea mică, nu iese nimeni să vorbească. Cu Iaşi am dat gol valabil şi a scos-o tuşierul din poartă. Cu Astra, în minutul 88, domnul Rădulescu a spus că nu a văzut. Azi îi rupe piciorul lui Cristescu în minutul 88 şi nu dai 11 metri. Am fost dezavantajaţi dar eu ca antrenor nu pot să… Puteam să am trei puncte în plus”, a declarat Vasile Miriuţă.