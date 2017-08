LOCAL: Centrul municipiului blocat de limitatoarele de viteza

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Intr-o totala lipsa de inspiratie si simt practic autoritatile rutiere din Botosani au montat cocoase pentru limitarea vitezei in mijlocul Marchianului. Intreg centrul municipiului este blocat de masini. Cuza Voda, Marchian, parte din Calea Nationala se merge bara la bara. Soferiu ambulantelor intampina greutati in a ajunge la Unitatea de Urgenta. Aceasta intr-o luna in care se stie ca sosesc acasa stranierii, iar numarul masinilor nou aduse in judet a explodat de cateva luni.