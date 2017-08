NAŢIONAL: Inspecţia Judiciară va trece la Ministeruul Justiţiei

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că una dintre modificările propuse la pachetul de legi ale Justiției prevede ca Inspecția Judiciară (IJ) să treacă la Ministerul Justiției (MJ). "În multe țări, IJ este la MJ. Respectând deplina independență, autonomie pe care o are, nu intră sub coordonarea — poate vor spune unii—să zicem sub conducerea factorului politic, rămâne cu totul. Eventual există și o soluție mai radicală de o autonomiza, o instituție separată a statului român, dar care să nu fie dependentă de CSM. Nu CSM-ul să-i facă regulamentul de organizare, să-i stabilească, să-i aprobe rapoartele și celelalte, ca după aceea ei să se ducă în control la corpul de magistrați procurori", a afirmat Toader, într-o declarație susținută la sediul MJ. El a precizat că în România sunt aproximativ 7.000 de magistrați și că există 70 de membri ai IJ, care au un rol foarte important. "Această competență a IJ de a verifica proceduri și celelalte în activitatea magistraților vine ca o altă formă de asigurare a independenței, vine ca un alt mecanism de poziționare a puterii judecătorești în raport cu puterile statului și în același timp asigurarea autonomiei independenței lor de a-și îndeplini misiunile legale pe care le au", a mai subliniat ministrul Justiției.