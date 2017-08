INTERNAŢIONAL: Curtea Supremă a Indiei a stabilit că viaţa privată este un drept fundamental

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Viața privată este un drept fundamental înscris în Constituția Indiei, a stabilit joi Curtea Supremă, decizie crucială în raportul de forță dintre stat și cetățenii săi. ’Dreptul la respectarea vieții private este parte intrinsecă a articolului al 21-lea (din Constituție) care protejează viața și libertatea’, a declarat un complet de judecată format din nouă judecători, într-o decizie unanimă legată de o acțiune în justiție împotriva giganticei baze biometrice naționale Aadhaar (amprente digitale, iris etc.). Curtea Supremă trebuia să decidă dacă textul Constituției indiene, vechi de 67 de ani, le garantează celor 1,25 miliarde de indieni dreptul inalienabil la viață privată, drept care nu este menționat explicit în acest text. Petiționarii estimau că acest drept este subînțeles în carta fundamentală. În ceea ce privește puterea indiană, ea susținea că dreptul la viață privată vine după dreptul la sănătate, apă și viață demnă. Potrivit acesteia, o asemenea recunoaștere ar împiedica acțiunea sa în favoarea dezvoltării țării și i-ar limita mijloacele. Creată în 2009, Aadhaar numără în prezent peste 1,1 miliarde de indieni în registrul său, însă detractorii săi estimează că ea reprezintă un potențial pericol la adresa libertăților civile. Prezentată inițial ca funcționând pe bază de voluntariat și menită să furnizeze oricărui indian un act de identitate, înscrierea în Aadhaar a devenit în ultimii ani obligatorie pentru un număr tot mai mare de servicii precum sunt subvențiile publice, plata impozitelor sau deschiderea unui cont la bancă. Or, pentru militanți, poziția centrală tot mai mare pe care această bază de date o are în viața de zi cu zi constituie o posibilă încălcare a vieții private. ’Astăzi am înregistrat o mare victorie pentru cetățenii indieni’, și-a exprimat satisfacția avocatul petiționarilor, Prashant Bhushan, la ieșirea de la Curtea Supremă.