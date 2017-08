LOCAL: Descoperire macabra la Radauti Prut

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Un barbat de 55 de ani a fost descoperit spanzurat in aceasta dimineata intr-o anexa a propriei locuinte. Barbatul a fost gasit de un amic de-al sau, care s-a ingrijorat dupa ce acesta nu ii raspundea la talafon. Potrivit apropiatilor, cel gasit decedat era depresiv in ultima perioada, din cauza familiei plecate in Germania si a certurilor cu sotia.