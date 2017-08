LOCAL: Nova Apaserv reia debranşările

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Începând de săptămâna viitoare reprezentanţii Nova Apaserv va trece la debranşarea celor care au de plată mai mult de trei facturi. Decizia luată de operatorul de apă îi vizează pe agenţii economici, instituţiile publice dar mai ales pe cei care locuiesc la case şi apartamente, aici fiind cele mai mari probleme „ Noi de la începutul lunii am trimis somaţii prin care le ceream abonaţilor să plătească facturile restante în termen de cinci zile de la primirea acestora. Săptămâna viitoare vom avea o situaţie a celor care s-au conformat urmând a lua măsurile care se impun asupra celor care nu au plătit „ a spus directorul comercial a Nova Apaserv, Cristian Romanovschi. Dacă la instituţiile publice sau la agenţii economici sunt probleme minore, cei mai mari datorinici sunt cei care locuiesc la case şi al blocuri „ Vom trimite utilajele împreună cu angajaţii noştri să înceapă deja drebranşările la trei beneficiari care locuiesc la casă. Cei afectaţi de acestă măsură vor trebui să plătească toate costurile pe care le implică debranşările, iar acestea depăşesc 1000 de lei” a spus Albert Tănasă, directorul general al operatorului de apă. Datoriile celor care locuiesc la case sunt de aproximativ 1,3 milioane în timp ce, de la cei care locuiesc la bloc Nova Apaserv are de recuperat apoximativ 10 milioane de lei” În apartamente nu putem intra fără acordul proprietarilor şi vom merge în continuare pe executare silită. Cu toate acestea sunt cazuri în care cei cu restanţe foarte mari ne primesc în apartament să îi debranşăm pentru a nu acumula datorii şi mai mari „ a mai spus Cristian Romanovschi. În municipiu sunt peste 50 de cetăţeni care au datorii mai mari de 10.000 de lei iar recordul îl deţine un botoşănean din Parcul Tineretului care are de plată peste 24.000 lei.