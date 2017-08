SPORT: Cornel Şfaiţer: Am convingerea că vom ieşi cu bine din confruntarea cu FCSB!

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Anunţul patronului FCSB, care a anunţat că Liga I devine prioritate pentru roş-albaştri i-a pus în gardă pe oficialii FC Botoşani, aceştia afirmând că se aştatpă la un meci infernal duminică de la ora 21:00 pe „Naţional Arena”.

„Nici chiar dacă se calificau în grupele Champions League nu eram liniştiţi sau relaxaţi. FCSB are cel mai bun lot din ţară. A transferat toată crema fotbalului românesc şi indiferent cu ce jucători încep, pornesc ca favoriţi în faţa oricărui adversar din liga I. Acum după umilinţa cu Sporting e car că ei vor încerca să se reabiliteze şi vor da totul contra noastă pentru a demonstra că acest rezultat a fost doar un accident. Noi suntem oarecum în gardă având în vedere că nu putem miza nici pe Fulop şi nici pe Moruţan, însă am convingerea că vom reuşi să ieşim cu capul sus de pe teren şi vom face o figură frumoasă. Noi mereu în momentele dificile am strâns rândurile,ne-am mobilizat exemplar şi am reuşit să facem jocuri de poveste. Aştept un răspuns pe măsură din parte ajucătorilor mai ales că moralul este bun după victoria cu Chiajna şi mai ales după locul pe care îl ocupăm la mijlocul turului acestei ediţii de campionat”, a declarat Cornel Şfaiţer, preşedintele FC Botoşani.

Partida FCSB- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a VIII-a a Ligi I va avea loc duminică de la ora 21:00 pe „Naţional Arena”.