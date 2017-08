SPORT: Costel Enache: Va fi extrem de greu cu FCSB

« Alte stiri din categoria Ultima ora

Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoşani a declarat în urmă cu puţin timp în cadrul unei conferinţe de presă că partida de duminică de pe „Naţional Arena” cu FCSB va fi una foarte grea.

„Ne aşteptăm la un joc extrem de greu şi ne pregătim pentru asta. Încercăm să atingem cele două puncte necesare, să facem noi un joc foarte bun şi poate să prindem o zi mai puţin bună a adversarului. Trebuie să recunoaştem valoarea, un lot echilibrat cu multă calitate. FCSB este o echipă capabilă să atace în mai multe moduri şi nu cred că va fi nici o problemă. Ne-ar bucura o victorie şi am fi foarte mândri, ţintim victorii meci de meci, dar trebuie să fim realişti. Nu suntem chiar în măsura de a spune că mergem la FCSB să câştigăm. Încercăm să facem lucrurile aşa cum le-am făcut până în acest moment, cu seriozitate cu multă ambiţie şi concentrare. Dacă aceste lucruri se vor alinia în joc, probabil vom obţine un rezultat bun. Noi nu încercăm să urmărim rezultatul în sine, rezultatul trebuie să vină în urma unor lucruri pe care le gestionăm noi. Antrenamente, disciplină, atitudine, consecvenţă. Până în acest moment sunt mulţumit de ceea ce am făcut. Eu n-aş vrea să îi surprindem pentru că eu aş vrea ca ei să recunoască la noi anumite lucruri şi noi să le facem foarte bine. Atunci când putem să punem în practică lucrurile care ne definesc pe noi, atunci cred că putem obţine un rezultat pozitiv. Nu cred că vor fi probleme cu gazonul de pe Naţional Arena”, a declarat Costel Enache.

Partida FCSB- FC Botoşani, meci contând pentru etapa a VIII-a a Ligii I va avea loc duminică de la ora 21:00, jocul urmând a fi transmis în direct de Digi, Dolce şi Look.